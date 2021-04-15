صحف الإمارات.. مطار أربيل يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة.. وبايدن يعلن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مطلع مايو

الدفاع الجوي السعودي يعترض 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية حوثية باتجاه مدينة جازان

محكمة أمن الدولة الأردنية تباشر التحقيق مع الموقوفين في قضية «الفتنة»

عبير موسى: حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس وتقودها إلى الهاوية والإفلاس

رئيس الوزراء الياباني يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء بايدن

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تعرض مطار أربيل الدولي بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة، واهتمت بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مطلع مايو المقبل.

في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الخليج" أن مطار أربيل الدولي بكردستان العراق تعرض لهجوم صاروخي، الأربعاء، فيما سمع سكان المدينة انفجاراً قوياً في كل أنحائها.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة. ولم تتبنّ أي جهة الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في مكافحة المتشددين، وسقط فيه قتيلان، بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و 5 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) تجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح العميد المالكي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين.

وأبرزت صحيفة "البيان" إعلان مصدر رسمي أردني أن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة المتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي للخطر. ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر التحقيق في قضية (ملف الفتنة)، لجميع المتورطين فيها». ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل.

وأضاف المصدر: «إن مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية»، ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وبحسب موقع "24"، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، أمس الأربعاء، إن حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس وتقودها إلى الهاوية والإفلاس. وأوضحت عبير في تصريحات صحفية "تعيين شخص محسوب على حركة النهضة مديراً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يكشف عن إرادة للهيمنة على الإعلام وتكميم المعارضة".

وأضافت "تونس على حافة الإفلاس نتيجة الخيارات الاقتصادية الكارثية للإخوان منذ توليهم السلطة"، مشيرة إلى أن حركة الإخوان تقود تونس إلى الهاوية وتبيع البلاد وتضر بسيادتها.

دوليًا، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا أن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب قواتها بصورة نهائية من أفغانستان اعتبارا من الأول من مايو على أن تكمل ذلك قبل 11 سبتمبر.

وتابع بايدن قائلا "الولايات المتحدة ستبدأ انسحابها النهائي. في الأول من مايو هذا العام. لن ننفذ خروجا متعجلا. سنفعل ذلك بشكل مسؤول وآمن وبالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الذين لديهم الآن قوات أكثر منا في أفغانستان".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الكرملين إعلانه أنه سينظر في اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل. إنّه اقتراح جديد وستتم دراسته”. وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن جدول أعمال محدد للقمة، لكنه قال إن “العلاقات الثنائية مهمة بلا شك” في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب موقع "24"، يتوجه رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الخميس إلى الولايات المتحدة، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وسط تفشي وباء كورونا والتوتر مع الصين.

ومن المقرر أن يعقد سوغا اجتماع قمة مع بايدن في البيت الأبيض غداً الجمعة وقال سوجا للصحفيين أمس الأربعاء إنه يريد أن تكون المحادثات "مثمرة"، وأعلنت طوكيو أن الزعيمين يريدان إظهار العلاقات القوية للتحالف الياباني - الأمريكي والتزامهما تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.