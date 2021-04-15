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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة اليوم الخميس 15 أبريل 2021 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس 15 أبريل.

 

 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء حار على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

 

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

 

وعن حالة الطقس ليلا، أوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أنه يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء .


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 24
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 29
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 العظمى 23
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 30
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 30

 

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