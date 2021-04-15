محافظ كفر الشيخ: توافر السلع بأسعار مناسبة فى جميع معارض أهلا رمضان.. فيديو

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة استعدت لشهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض “أهلا رمضان”، والتى توفر السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن المنتجات آمنة وصلاحيتها جيدة وعليها إقبال كبر من قبل المواطنين.

وأضاف أنه تم افتتاح عدد من المعارض فى مراكز المدن للوصول لأكبر عدد من المواطنين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر، أوضح محافظ كفر الشيخ أن وزير التموين الدكتور على مصيلحى سيتفقد عددا من المشروعات الخدمية اليوم، الخميس، فى محافظة كفر الشيخ.

وذكر أن من ضمن هذه المشروعات؛ مركز الخدمة التموينية المطورة للتعامل مع المواطنين فى غرب المحافظة، وتفقد تطوير مخزن للسلع الاستهلاكية وفرع لعرض تلك المنتجات للمواطنين، وفروع دلتا ماركت التابعة لوزارة التموين، لافتاً إلى أن شهر رمضان الكريم يكون به إقبال كبير على المنتجات وتتوافر السلع بأسعار مناسبة كما تتوافر الكمامات والمطهرات.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن وزير التموين سيتفقد أيضاً فرع حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، كما سيتفقد موقع مطحن غلال كفر الشيخ، بالإضافة إلى القاعدة الزراعية القائمة على صناعة البنجر وتنتج السكر من زراعات البنجر.