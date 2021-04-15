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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة أرسنال ضد سلافيا براج التشيكي، ضمن منافسات إياب الدورربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

ويستعرض “صدى البلد” أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس، والقنوات الناقلة.

 

الدوري الأوروبي:

سلافيا براج - أرسنال، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2 بريميوم

مانشستر يونايتد - خيتافي، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم

روما - أياكس أمستردام، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3 بريميوم

فياريال - دينامو زغرب، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 1

 

دوري أبطال آسيا:

الدحيل القطري - الشرطة العراقي، الثامنة إلا ربع مساء

استقلال دوشنبه - شباب الأهلي دبي، التاسعة مساء

الهلال السعودي - اجمك الأوزبكستاني، التاسعة مساء

استقلال طهران - الأهلي السعودي، التاسعة والربع مساء

 

الدوري السعودي:

أبها - العين، التاسعة إلا عشر دقائق مساءً، عبر قناة الرياضية السعودية 1

 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة أرسنال الدوري الأوروبي دوري أبطال آسيا الدوري السعودي

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