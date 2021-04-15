موعد مباراة أرسنال أمام سلافيا براج والقنوات الناقلة

يحل فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفا على نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم الخميس، على ملعب إدين أرينا، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال والقنوات الناقلة

وتقام مباراة أرسنال محمد النني أمام سلافيا براج التشيكي في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويسعى فريق أرسنال بقيادة محمد النني لتحقيق الفوز خارج الديار أمام سلافيا براج في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل بنتيجة 2 - 2 أو أكثر لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام سلافيا براج 1 - 1، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارت ضمن منافسات ذهاب الدورى الأوروبي.

في المقابل، يتسلح سلافيا براج بعامل الأرض لتحقيق الفوز على محمد النني ورفاقه في مباراة اليوم، أو إنهاء المباراة بالتعادل السلبي للصعود إلى الدور المقبل، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع غرناطة، وروما مع أياكس أمستردام، وفياريال مع دينامو زغرب.