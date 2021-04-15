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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة : العالم مليء بالطيبين فكن واحدًا منهم

كارول سماحة
كارول سماحة

حرصت الفنانة كارول سماحة، على نشر دعوة للتفاؤل من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك ": "العالم مليء بالطيبين فإن لم تجد واحدا منهم فكن أنت هذا الواحد".

وكانت كارول سماحة، قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شكراً” عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: "‏شكرا عارف على ايه .. ع البرد اللي ف حضنك حسيت بيه .. على قلبي دا اللي بنالك تمثال
و يوم عن يوم بتشوه فيه .. اياك تستغرب من قلب ضعيف .. منك كان بيعدي كلام سخيف .. اياك تستغرب لو دمعك سال .. لما عاملك كده زي الضيف".

 


 

كارول سماحة الفنانة كارول سماحة الفيسبوك يوتيوب شكرا أغنية شكرا

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