أغذية لعظام قوية وصحية

مع تقدمنا ​​في السن ، تضعف عظامنا التي كانت قوية، إليك بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية العظام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

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زبادي

تناول الزبادي في اليوم يمكن أن يعوض عن ثلث احتياجاتك اليومية من الكالسيوم وخمس احتياجاتك من فيتامين د.

لبن

ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا تكفي لتلبية بعض الاحتياجات اليومية من الكالسيوم. إذا لم يكن تناول الحليب العادي هو الشيء الذي تفضله ، فيمكنك استخدامه في العصائر أو الصلصات.

الجبن

يمكن أن يؤدي تناول قطعة من الجبن يوميًا إلى تعزيز صحة عظامك. الجبن ليس غنيًا بالكالسيوم فحسب ، بل إنه مليء أيضًا بفيتامين د

السبانخ

مليء بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية. كل هذا يزيد من قوة عظامك. يكفي تناول كوب واحد من السبانخ يوميًا لتغطية ربع احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.

عصير برتقال

قد يحتوي كوب عصير البرتقال الطازج على ما يكفي من الكالسيوم لتلبية نسبة مئوية من الاحتياجات اليومية

منتجات الصويا

الصويا يزيد قوة العظام وتشمل هذه الأطعمة التوفو وحليب الصويا وفول الصويا ومشروبات الصويا.

المكسرات

تعتبر الفواكه الجافة والمكسرات من المصادر الممتازة الأخرى للكالسيوم وفيتامين د.

التعرض اليومي لأشعة الشمس ضروري لصحة العظام. يمكن لجسم الإنسان أن ينتج فيتامين د فقط في ضوء الشمس ، وهذا ضروري للحفاظ على صحة العظام. في مرحلة نمو الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل ، يجب على أولئك الذين يقيمون في منازلهم في الغالب أن يهتموا بصحة عظامهم.