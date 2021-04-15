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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في مستهل تعاملات الخميس

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تراجع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 1.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1914 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3937 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ايجى أكس 30 البورصة تربح مؤشرات

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