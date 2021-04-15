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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى مهم للصيام

تعرف على معنى مهم لـ الصيام.. مجمع البحوث يوضح

معنى مهم للصوم
معنى مهم للصوم

قال الشيخ إبراهيم حواش، الواعظ الأزهرى، إن للصيام معاني كثيرة، ومن أعلى وأغلى معاني الصوم هو الإخلاص، والإخلاص تجرد وخلاص.

 

وأضاف الواعظ الأزهري، خلال فيديو عبر صفحة مجمع البحوث الإسلامية على “فيس بوك”، أن الصوم هو العبادة الوحيدة التى نسبت إلى الله، فقد جاء فى الحديث أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال: “كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى وأنا أجزي به”.


وأشار الواعظ الأزهري إلى أن الإمام القرطبي رحمه الله علق قائلا: "لما كانت الأعمال يدخلها الرياء، والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله أحد إلا الله، أضافه الله تعالى إلى نفسه، فقال كما فى الحديث الشريف: "يدع شهوته من أجلي".


ونوه إلى أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصوم، كما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم "لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به".


وأكد الواعظ الأزهري أن الصوم كفارة للخطيئات كما جاء في الحديث "فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده يكفرها الصيام والصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فأعظم بها من عبادة يصلى عليك الله بها والملأ الأعلى، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.

الصيام الصوم مجمع البحوث معاني الصوم الإخلاص الواعظ الأزهري

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