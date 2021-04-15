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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكركديه البودرة

بدل الغلي والنقع.. طريقة تحضير الكركديه البودرة

الكركديه البودرة
الكركديه البودرة


 يرتبط تحضير الكركديه غالبا بالكثير من الخطوات سواء الغلي أو النقع والتحضير على مراحل حتى يتم الحصول على كوب كركديه بقوام وتحلية مثالية، ولكن مع ضيق الوقت يحتاج الكثيرون تحضير الكركديه بسرعة وهو ما تقدمه الشيف نجلاء الشرشابي مع التعرف على تفاصيل تحضير الكركديه البوردة بخطوات ومكونات بسيطة وفي أقل وقت ممكن وتخزينه للاستخدام في أي وقت.
 

مكونات الكركديه البودرة:

 


- نصف كيلو كركديه جاف
- 4 كوب سكر
- برطمان زجاج
 

طريقة تحضير الكركديه البودرة:


- يطحن الكركديه في مطحنة الخلاط للحصول على القوام البودرة الناعم.
- يخلط الكركديه البودرة مع السكر.
- يحفظ الكركديه البودره في برطمان جاف نظيف ويترك للاستخدام.

طريقة استخدام الكركديه البودرة:


- يوضع 2 ملعقة من الكركديه البودرة على كوب ماء مغلي ويقلب جيداً ويشرب ساخن أو بارد حسب الرغبة ويمكن إضافة المزيد من السكر في الكوب عند التحضير.
 

ملاحظة:


- إذا كانت كمية الكركديه البودرة المحضرة كبيرة تضاف ملعقة صغيرة من ملح الليمون على الكمية لتكون كمادة حافظة تمنع تلف الكركديه أو تسوسه وتغير لونه وطعمه مع طول فترة التخزين.
- أفضل طريقة لتحلية الكركديه بسهولة دون عناء يمكن خفقه في الخلاط مع السكر عند تحضيره كمشروب أو تقليب السكر مع الكركديه وهو ساخن حتى يذوب بسرعة وسهولة.
 

​- عند تحضير عصائر مركزة مثل الكركديه وغيره من المشروبات بكميات كبيرة يفضل غليان ثمرها وأوراقها ثم يتم تصفيتها قبل التخزين حتى تحفظ بالطريقة الصحيحة ولا يتغير طعمها خلال التخزين، مع الانتباه لعدم تخفيف هذ المشروبات بالماء حتى يبقى العصير مركز ويخفف عند الاستخدام.

تحضير الكركديه مشروب الكركديه بدون نقع بدون غلي الكركدية

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