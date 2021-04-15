عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تستمر لمدة 48 ساعة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد المقبل

الطقس الحار على مصر
الطقس الحار على مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تتعرض لموجة حارة جديدة، مع بداية الأسبوع المقبل، وتستمر لمدة 48 ساعة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد نهارا.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل، سيكون هناك ارتفاع أخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد البرودة نهارا، يستمر يوم الإثنين المقبل، أحيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة نهارا، و22 درجة ليلا، فيكون الطقس معتدل.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة على البلاد خلال يومي الأحد والإثنين، بالتزامن مع الموجة الحارة هى نشاط للرياح على السواحل الشمالية للبلاد، والسواحل الشمالية الغربية، يصاحب ذلك أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتمتد يوم الإثنين إلى جنوب البلاد.

وتبقى درجات الحرارة، حول معدلاتها الطبيعية، غدا الجمعة، وبعد غدا السبت، حيث يظل الطقس ما بين الحار والمائل للحرارة نهارا على أنحاء البلاد، لطيف ليلا، يصاحبه نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتسجل الحرارة العظمى على القاهرة 32 والصعيد 38 درجة.
 

هيئة الأرصاد الجوية موجة حارة درجات الحرارة الظواهر الجوية حالة الطقس

ترشيحاتنا

بعد تعادل بيراميدز .. ترتيب هدافي الدوري المصري

وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

ضبط ١١ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال ٢٤ ساعة

البنا حكما لـ var.. تعرف على طاقم حكام قمة رمضان بين الأهلي والزمالك

نجم الأفريقي التونسي يكشف حقيقة اقترابه من خلافة فرجاني ساسي في الزمالك

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

ثالث أيام شهر رمضان .. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-4-2021

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

هجمات إرهابية ممنهجة.. مصر تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية 

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ