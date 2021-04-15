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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في حادث توك توك ببنها

صدى البلد

لقى شاب مصرعه أثناء قيادته توك توك بقرية شبلنجة دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حيث اصطدم بسيارة نقل وتوفى فور وصوله المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ا.ا.ز" 15 عاما جثة هامدة إثر حادث تصادم جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.

انتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها وتبين أن المتوفي كان يقود توك توك على طريق "شبلنجة – منيا القمح" واصطدم بسيارة نقل ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله المستشفى تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

من ناحية أخرى شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، ومدمني المخدرات من السائقين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية على الطرق بالقليوبية خصوصاً الطريق  الحر والزراعي.
وأسفرت الحملة عن تحرير 2300 مخالفة مرورية وتم إخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من العميد هشام دياب وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية مكبرة قادها العقيد عمرو الجزار رئيس مباحث المرور بالقليوبية. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2300 مخالفة مرورية متنوعة منها 750 انتظارا خاطئ للسيارات في الطريق وهو ما يعوق الحركة المرورية وسحب 63 رخصة قيادة وتسيير، منها 50 سائق يقودون بدون رخصة قيادة و13 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

كما تمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 5 دراجة غير مرخصة، وتحرير 23 مخالفة ملصقات، و320 تصالحًا فوريً، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًّا 30 ألف و300 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2600 جنيه مصالحات وتحرير 3 مخالفات عكس الاتجاه.

أخبار محافة القليوبية الحركة المرورية تصادم المستشفى توك توك

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