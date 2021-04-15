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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3.3 مليون جنيه.. تفاصيل مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجأ بهذه المحافظة

أسر فقيرة - أرشيفية
أسر فقيرة - أرشيفية

قال  الدكتور عز الصادق، المنسق العام لمبادرة الناس لبعضهم  بأسوان، إن اهم ما يميز هذه المبادرة، أنها متعددة لجوانب والأنشطة وفق عدة محاور منها تقديم المساعدة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا.

وأوضح "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المبادرة مستمرة وحققت نجاحات كبرى على أرض الواقع ونمتلك 3.3 مليون جنيه ويتم الانفاق منها على الحالات الانسانية و216 عملية جراحية، و28 جهاز تعويضى لذوى الاحتياجات الخاصة، و1430 سقف صاج للأسر الذي تعرضت منازلهم للتهدم ، وتوزيع 150 ألف طن  مواد غذائية، وزواج اليتيمات.


ولفت إلى أنهم بدأوا تدشين المبادرة وأطلقت شرارتها فى مارس 2020 وتم فتح حساب فى مؤسسة التكافل الاجتماعى والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وفتح باب المساعدات لهذه الأسر .


وأشار إلى أن المبادرة نجحت بالحصول على مبالغ مالية لدعم الأسر الذين فقدوا وظائفهم وذلك وفقأ لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت كافة نجوع وقرى محافظة أسوان بمثابة القناة التى تتواصل فيها المبادرة مع التنفذيين ومجموعة من الاطباء وبعض رجال الاعمال ووجود تواصل على منصات التواصل الاجتماعى  لتنفيذ كافة محاور المبادرة.

 

الأسر الأكثر احتياجا القرى الفقر أسوان

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