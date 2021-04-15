بعد وفاته بفيروس كورونا.. محافظ قنا ينعي رئيس مدينة الوقف
نعي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، محمود ثابت خلف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأعرب محافظ قنا، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عن خالص عزائها لأسرة الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
قال محافظ قنا: إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به، ومثالًا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة.
و أضاف محافظ قنا أن الفقيد الراحل كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.
وكان الفقيد عانى من أعراض فيروس كورونا منذ أيام، استدعى نقله إلى مستشفى الوقف المركزى لتلقى العلاج اللازم، إلا أن الحالة تدهورت وتوفى خلال فترة العلاج بالمستشفى.