بعد وفاته بفيروس كورونا.. محافظ قنا ينعي رئيس مدينة الوقف

نعي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، محمود ثابت خلف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب محافظ قنا، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عن خالص عزائها لأسرة الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قال محافظ قنا: إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به، ومثالًا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة.

و أضاف محافظ قنا أن الفقيد الراحل كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.



وكان الفقيد عانى من أعراض فيروس كورونا منذ أيام، استدعى نقله إلى مستشفى الوقف المركزى لتلقى العلاج اللازم، إلا أن الحالة تدهورت وتوفى خلال فترة العلاج بالمستشفى.



