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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأفريقي التونسي يكشف حقيقة اقترابه من خلافة فرجاني ساسي في الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد خليل نجم فريق الأفريقي التونسي، حقيقة اقترابه من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، إلى دخول أحمد خليل قائمة اهتمام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تحسبا لرحيل فرجاني ساسي لاعب الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

 

وقال أحمد خليل في تصريح أبرزته صحيفة “تونس الرقمية" التونسية: "شرف لي تعويض فرجاني ساسي في الزمالك، لكنني لم أتلق أي اتصال رسمي من الزمالك بشأن هذا الأمر".

 

ولم يتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع فرجاني ساسي حتى الآن بشأن تجديد عقده، بسبب الأمور المالية.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد خليل 500 ألف يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

 

في سياق آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي، المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع بـ 27 نقطة، ويتبقى له 7 مواجهات مؤجلة.

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