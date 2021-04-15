نوال الزغبي تستعيد ذكريات أغنياتها

نشرت الفنانة نوال الزغبي، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

و كتبت نوال الزغبي:"الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة ناس ما يتوصفوش بكلمة والامان بنا اختفى ، وملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز #اتحاربت #الناس_العزاز #رمضان #نوال_الزغبي".

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة وبنطلون لامع باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج بشكل يبرز جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.