البنا حكما لـ var.. تعرف على طاقم حكام قمة رمضان بين الأهلي والزمالك

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

وأعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن تمسكها بإدارة طاقم تحكيم مصرى لمباراة القمة، رافضة الاعتراض من جانب مسئولى القلعة البيضاء باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

و من المقرر أن يجرى طاقم حكام قمة رمضان مسحة فيروس كورونا غدا، الجمعة، وفور ظهور سلبية العينة سوف يتم الإعلان عن هوية طاقم حكام المباراة.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أسماء طاقم حكام القمة المتوقع إدارته المباراة، والذى جاء على النحو التالي: الدولي أمين عمر حكام للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين أحمد حسام طه وسمير جمال ومحمود ناجى حكما رابعا ومحمود البنا حكما للفيديو ومحمود ابو الرجال مساعدا لحكم الفيديو.

يذكر أن نادى الزمالك تمسك فى بيان رسمي أرسله إلى الجبلاية باستقدام طاقم حكام أجانب وتضامن معه غريمه التقليدي النادى الأهلى.