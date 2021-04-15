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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ١١ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال ٢٤ ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (11818) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11758) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (60) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (592) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط (132) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (785) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

ارتداء كمامات حملات امنية

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ضبط ١١ ألف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة خلال ٢٤ ساعة

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