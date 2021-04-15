عند شراء جهاز جديد ..اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة بطريقة صحيحة

يجهل كثير من الناس عند شراء جهاز كهربائي جديد أهمية بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز الكهربائى والتى تساعد على اختيار جهاز كهربائي قليل استخدام الطاقة وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء.

وبطاقة كفاءة الطاقة هى بطاقة توعـوية تساعد المستهلك (المشترى) على اتباع طـريقا ً مـوثوقـاً للمقـارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح جهاز مرفق الكهرباء تعريف هذه البطاقة وفوائدها وهى عبارة عن ملصق يوضع فى مكان واضح على المنتج ، يعبرعن مستويات الكفاءة بالألوان والأحرف الموضحة على البطاقة اللون الأخضر Aأو+ A أو A ++والذى يشير الى المستوى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية - واللون الأحمر والذى يرمز له بالحرف E ويشير الى أقل مستويات الكفاءة والأكثر استهلاكاً للطاقة.

- تتضمن البطاقة بعض البيانات الأساسية عـن المنتج مثل:

ماركة( الجهاز )الطراز.

اسم الشركة أو العالمة التجارية.

سعة الاستهلاك الشهري للطاقة (ك.و.س).

مستوى كفاءة الطاقة من A إلى E طبقا للمواصفات القياسية للاختبار.

المؤشر الدال على مستوى كفاءة الطاقة للجهاز.

لذا يجب عند شراء أي أجهزة كهربائية مراعاة وجود بطاقة كفاءة الطاقة وشراء ً الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً.

- أهمية بطاقة كفاءة الطاقة:

- توضيح مفهوم مصاريف التشغيل للأجهزة لدى المستهلك.

- تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة.

- تقديم مزايا جديدة للتنافس بين المنتجين.

- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك

- الحد من انتشار المنتجات منخفضة الكفاءة .

