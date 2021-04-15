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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إل جي تطلق الجيل الجديد من أجهزة التكييف الإنفرتر

صدى البلد

 أعلنت إل جي اليوم عن إطلاق الموديلات الجديدة من أجهزة التكييف الموفرة للطاقة الكهربائية والمزودة بتقنيات ThinQ الذكية في مصر ، وتضم التشكيلة الجديدة أربع موديلات جديدة هي " STD 2021 ، ٍS-Plus ، ARTCOOL بالإضافة إلى التكييفات ذات القدرة الإستيعابية الكبيرة " .

وتدعم الموديلات الجديدة المزودة بكومبريسور مزدوج يعمل بتقنية الإنفرتر الموفرة للطاقة مما يمنح عملائها القدرة على توفير 60 % من إستهلاك والتبريد بشكل أسرع بنسبة 30%عن الكومبريسور العادي هذا بالإضافة إلى أن الموديلات الجديدة ستأتي بضمان 10 سنوات على الكومبريسور .

ومن جانبه ، علق بيلي كيم مدير عام إل جي مصر على الطرح الجديد قائلا " نحن في إل جي نحرص على تزويد منتجاتنا بأحدث التقنيات لتقديمها إلى عملائنا لتزويدهم بالأجهزة المنزلية القادرة على مواكبة أسلوب حياتهم السريع ، والتشكيلة الجديدة من موديلات أجهزة التكييف لعام 2021 تركز في الأساس على الأداء ، توفير الطاقة والحفاظ على صحة المستخدمين فهدفنا هو تقديم أفضل الحلول الخاصة بأجهزة التكييف لعملائنا من خلال  مجموعة قوية من المنتجات المدعمة بخدمات ما بعد البيع الفعالة.

ومن بين أهم مزايا كومبرسور الإنفرتر المزدوج في موديلات التكييفات الجديدة هو التبريد السريع ، الفاعلية المتزايدة و إنخفاض مستويات الضوضاء والإهتزازات الصادرة عن الأجهزة هذا بجانب التحكم في سرعة الكومبريسور للحفاظ على المستويات المطلوبة لدرجة الحرارة وتوفير الطاقة والكهرباء.

 

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