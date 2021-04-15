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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

6 مليون شخص ... تعرف على شروط ذوى الهمم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قال  خليل محمد ، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن، إن مجلس الوزراء وافق على فتح مرحلة جديدة من تسجيل الأشخاص ذوى الاعاقة بغرض حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة وهى المرحلة  المتوسطة .


وأوضح "  محمد  " ، خلال مداخلة هاتفية بببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى  ،  أن المرحلة الأولى للتسجل شملت 225  مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية وكان المنوط بهم تسجيل الاشخاص ذوى الاعاقة .

وفى المرحلة المتوسطة سيكون نفس رقم المراكز  بالإضافة لجميع الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية  والتى يقدر عددها بـ 4 آلاف وحدة اجتماعية على أن يتقدم  الشخص لمكتب التأهيل والوحدة الاجتماعية ويقوم بتسجيل استمارة الخدمات الشاملة ويأخذ موعد للكشف الطبى ثم مكتب التأهيل المختص ويستلم  الاجراء الوظيفى ثم ينهى كافة الإجراءات وينتظر طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة ,


ولفت إلى أن المرحلة المتوسطة أكبر مرحلة على مستوى المراحل  ومن المتوقع أن يتم تسجيل 6 مليون شخص وستكون للاعاقات الحركية ، الذهنية  ، السمعية  ، البصرية ،  على أن يتقدم بأوراق ثبوتية صور شخصية ، البطاقة الشخصية ، وإجراء الكشف الطبى لهذه المرحلة مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن نموذج معتمد من مجلس الوزراء يتم عن طريق لجنة من وزارة الصحة ، التعليم العالى من خلال المستشفيات الجامعية التى تتعامل مع المدنيين والتقرير الطبى سيكون مميكن .

وتابع أن المرحلة الاولى شملت تدعيم مكاتب التأهيل و 225 مركز تأهيل قاموا بتسجيل بيانات ذوى الاعاقة فى المرحلة الأولى وتم تسجيل جملة الأشخاص فى حدود 782 ألف شخص  ، لافتا إلى أن خدمات البطاقة المتكاملة هى معتمدة تشمل مميزات أخرى منها اعفاءات فى الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة ، وتيسيرات لوزارة الاسكان ، ومجموعة كبيرة من الخدمات ولائحته التنفيذية ، وخدمات التشغيل .

دعم وتمكين ذوى الهمم التضامن اجتماع مجلس الوزراء المرحلة المتوسطة

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