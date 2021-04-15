بنك saib يرعى مبادرة العزومة للسنة الثالثة على التوالي

ضمن مشاريع المسئولية مجتمعية

يقوم البنك برعاية مبادرة "العزومة" للسنة الثالثة على التوالي وهي مشروع مشترك مع بنك الطعام، حيث تتجول حافلة لتوزيع "كراتين رمضان" يومياً على مدار شهر رمضان في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندريةوأسيوط، وذلكتعزيزاًلدور البنك في المساهمة بالمسئولية المجتمعية،وحرصاًمنه على دعم الأسر بالمناطق الأكثر إحتياجاً خلال شهر رمضان المعظم.

يأتي التعاون بين saib وبنك الطعام ضمنخطة البنكلدعم جهود الدولة لتخطي الكوارث والأزمات، حيث أن دور المؤسسات الإقتصادية الكبرى هام جداًويمثل دعوة للجميع إلى القيام كلاً بدوره في دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

جدير بالذكر رعاية بنك saib لمبادرة العزومة منذ إطلاقها عام 2019 والتي استفاد منها الأسر الأشد احتياجاً في محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية، حيث انطلقت هذه المبادرة كأول مائدة رحمن متنقلة بأسم "العزومة"،ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتجنباًلحدوث التجمعات، قمناباستبدال إقامة مائدة الرحمن المتنقلة منذ العام الماضي والإستعاضة عنها بزيادة عدد الكراتين الموزعة في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين وإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان المبارك.