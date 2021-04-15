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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأجيل احتفالية الأعلى للإعلام حدادا على وفاة مكرم محمد أحمد

الكاتب الصحفى مكرم
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل الاحتفالية التي كان مقررا إقامتها اليوم الخميس؛ لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛ بسبب وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للاحتفالية خلال الساعات المقبلة.

وكان المجلس قد وجه الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس .

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن .

وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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