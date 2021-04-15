الزراعة: مركز تجميع ألبان أبو قرقاص نموذج يحتذى به للقطاع الخاص

صرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص بمحافظة المنيا هو أحد مراكز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح وزير الزراعة أن المركز يأتي ضمن 10 مراكز نموذجية تابعة لوزارة الزراعة والجاري إنشاؤها طبقاً للمواصفات القياسية وفى المناطق التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجو الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع للألبان، والتي تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان.

ولفت إلى أن تعداد الثروة الحيوانية فى مركز أبو قرقاص يبلغ حوالى 72 ألف رأس، منها حوالى 25 ألف رأس ماشية لبن.

وأضاف وزير الزراعة أن مركز تجميع الألبان في أبوقرقاص مقام على إجمالى مساحة 600 متر مربع، ويشتمل على حلة استقبال اللبن، ووحدة الغسيل والتعقيم المركزية لخطوط ومواسير نقل اللبن، وفلاتر تنقية اللبن، والمبادل الحرارى الذى يخفض درجة حرارة اللبن إلى أقل من 5 درجات، وتانكات تبريد وحفظ اللبن والمعمل، وشيلر تبريد الألبان سريعاً لأقل من 5 درجات، وغلاية المياه الساخنة، ومولد الكهرباء الذى يعمل تلقائياً بمجرد انقطاع الكهرباء العمومية.



ونوه إلى أن طاقة المركز الاستيعابية 10 أطنان فى تانكين (خزانات تبريد)، وبذلك يمكن للمركز تجميع حوالى 20 طنا من الألبان يومياً، 10 أطنان صباحاً، و10 أطنان مساءً.



وأكد وزير الزراعة أن الرئيس وجه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية (الهاسب) لكل مركز تم تطويره، وهى تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز، وتم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الإنتاج الحربى، والبنوك الممولة (البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى) لتنظيم آليات العمل بمبادرة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.



وأضاف أنه جار تجهيز 205 مراكز لتجميع الألبان المزمع إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها طبقاً للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

وافتتح وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يرافقهما محافظ المنيا، السبت الماضي، المركز النموذجي لتجميع الألبان بمدينة أبوقرقاص محافظة المنيا كأول مركز تجميع ألبان يتم افتتاحه من المراكز الـ 10 التابعة لوزارة الزراعة.