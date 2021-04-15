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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل أول رحلة طيران من مولدوفيا

استقبال السياح بالورود
استقبال السياح بالورود

كشفت مصادر سياحية في مطار مرسي علم الدولي، عن وصول أول رحلة طيران من دولة مولدوفيا إلى المطار بعد انقطاع دام لفترة طويلة. 

 

وأضافت المصادر، إنه المتوقع أن تصل أول رحلة من مولدوفيا بعد غد السبت، حيث ستصل رحلة أسبوعية من مولدوفيا إلى مرسى علم.

 

كان استقبل مطار مرسي علم الدولي خلال الأسبوع الجاري منذ السبت الماضي حتي اليوم قرابة 33 رحلة طيران سياحية قادمة من عدة دول مختلفة بينها 12 رحلة من المطارات البولندية. 

 

كذلك استقبل مطار مرسي علم الدولي 10 رحلات من المطارات الاوكرانية و5 رحلات من التشيك ورحلتين من سويسرا واخري من رومانيا ولتوانيا ورحلتين داخليتين .

 

وكان قد حصل مطار مرسى علم الدولى على شهادة وخاتم الاعتماد الصحى للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI، وذلك في إطار برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA.

 

وأكد مسؤولو المطار أن هذا الإنجاز الجديد جاء ليعكس مدى تفانى وإخلاص وجهود العاملين داخل المطار خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا. وإن هذه الشهادة تعد بمثابة ثقه كبرى واطمئنان لجدية التزام المطارات المصرية، بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية بشكل جاد وحازم وبصورة صحيحة تساهم في دفع معدل نمو الرحلات الجوية والحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

 

وجاءت شهادة الاعتماد بعد تقييم التدابير الصحية والوقائية التي تم تطبيقها داخل المطار من أجل صحة وسلامة المسافرين والعاملين في مختلف مواقع العمل، وتوفير مناخ آمن للسفر وأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية في هذا الشأن، وهو يعد بمثابة طفرة كبيرة بمنظومة المطارات المصرية السياحية خلال الآونة الأخيرة عقب حصول المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني على تلك الشهادة الهامة للغاية.

 

 

 

 

 

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