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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار ميت غمر لـ3 وفيات بينهم طفل 

جانب من حادث عقار
جانب من حادث عقار ميت غمر

ارتفع عدد ضحايا انهيار عقار مكون من ٥ طوابق بمنطقة عزبة شومان بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجوار مسجد فاطمة الزهراء فجر اليوم الخميس الى  3 وفيات بينهم طفل . 

وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بانهيار عقار مكون من ٥ طوابق بعزبة شومان بميت غمر بجوار مسجد فاطمة الزهراء أثناء السحور ووجود وفيات ومصابين تحت الأنقاض.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق مبنى على حوائط حاملة وموجود في شارع ضيق 3 أمتار فقط .

فيما قامت قوات الأمن بعمل كردون أمنى حول المكان وبدأت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالحفر في منتصف المبنى للوصول إلى الضحايا وتمكنت من إنقاذ طفلين مصابين بجروح واشتباه نزيف بعد استخراجهم أحياء من تحت الأنقاض وهم ايه حماده الصاوى وشقيقها محمود ٤ سنوات نجلا  كريمة صاحب المنزل .

كما استمر البحث عن ضحايا أو ناجين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حتى تمكنوا من  انتشال 3 جثث وهم السيد محمد حسن البيبى ٧٢ عاما "صاحب المنزل " ونجله عبد النبى وشهرته فارس ونجل ابنته طفل يدعى عبدالله حماده الصاوى ٣ سنوات  .


وفيما أكدت المعاينة المبدئية  أن سبب انهيار العقار هو حدوث هبوط أرضي أسفل العقار مما تسبب فى انهياره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . 

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انهيار عقار مركز ميت غمر وفيات الدقهلية

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