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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1800 مواطن بالقوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة منذ بداية إبريل

القوافل الطبية مستمره
القوافل الطبية مستمره بالبحر الاحمر

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تنطلق شهريا بقري مدن محافظة البحر الأحمر، انتهت من  إجراء الكشف الطبي  منذ بداية شهر أبريل الجاري حتى أمس على 1800 مواطن.

 

 

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في أن القوافل العلاجية التابعة للمبادرة انطلقت أول ابريل الجاري بمنطقة ابرق والخير شمال مدينة الشلاتين وقضت فيها مدة يومين وأجرت الكشف الطبي فيها علي 158 حالة وصرف العلاج مجانا . 

 

وانطلقت بعد ذلك جنوبا الي حدربة وحلايب وتم الكشف فيها علي 466 مواطن، وتم عمل جميع الفحوصات والكشف وصرف العلاج مجانا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومن حلايب جنوبا الي قرية ابو رماد جنوب الشلاتين، حيث تم الكشف علي 432 مواطن خلال القافلة التي قضت مدة يومين هناك . 

 

وتابع أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياه كريمة قامت بالتوجه الي مرسى علم وتم الكشف فيها علي 232 مواطن، ثم قرية الحمروين في القصير والكشف فيها علي  255 مواطن، ثم الي قرية ام الحويطات بسفاجا والتي تم الكشف فيها علي 267 مواطن. 

 

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة علي توقف القوافل خلال شهر رمضان والعودة عقب عيد الفطر المبارك علي أن تنطلق من مدن وقري الجنوب حتي شمال المحافظة راس غارب .

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