مجلس نقابة الإعلاميين ناعيا مكرم محمد أحمد: أدى واجبه المهني على أكمل وجه

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الذي وافته المنية اليوم، الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال طارق سعدة إن الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد كان دمث الخلق، مهنيا من الطراز الفريد، أدى واجبه المهنى على أكمل وجه، حيث تقلد الفقيد الكثير من المناصب، منها رئيس تحرير مجلة “المصور” ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاما.

ولد مكرم محمد أحمد فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.