«أبو العينين» ينعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد: فقدنا أحد عظماء الصحافة ورموزها الخالدة

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.

وقال “أبو العينين”: “لقد فقدت البلاد، والصحافة المصرية، كاتبا حرًا وطنيًا مخلصًا، أفنى سنوات عمره في خدمة البلاد والدفاع عنها، وعن قضايا العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العِظام، وأحد أعلامها الخالدين”.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “إن الكاتب الراحل، مكرم محمد أحمد، ترك إرثًا عظيمًا من الكتابات الصحفية المستنيرة، والمواقف الوطنية التي يحفظها له التاريخ، وتوثقها صفحات صاحبة الجلالة، على مستوى العمل الصحفي، أو قيادته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين”.

وتقدم “أبو العينين” بخالص العزاء لأسرة الصحافة المصرية، وأسرة الكاتب الراحل، سائلا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاما.

ولد مكرم محمد أحمد فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة “الأخبار”، ثم مديرا لمكتب “الأهرام” بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بـ"الأهرام"، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير “الأهرام”.