من كواليس "نسل الأغراب".. شاهد | أحدث ظهور لملك زاهر عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت ملك أحمد زاهر، من كواليس تصوير مسلسل “نسل الأغراب”.

جدير بالذكر، أن ملك أحمد زاهر تشارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا بالإضافة إلى كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

