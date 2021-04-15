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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مرافق مكبرة بالاقصر

حملة مرافق مكبرة
حملة مرافق مكبرة بالأقصر

 قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق، وبمشاركة الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر.


إستهدفت الحملة فى حي وسط متضمنة شارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي ، وتم إزالة جميع المخالفات التي استهدفتها الحملة، ومنها "التند" المخالفة وغيرها من مخالفات الباعة الجائلين ، حيث تم إعادة الطرق والأرصفة لوضعها الطبيعي.
شارك في الحملة حسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة، وأيمن حسين رئيس حي وسط، ورجال الحي، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومسؤولى قسم الإشغالات،  ومحمود عبد الرؤوف مدير العلاقات العامة، وعبد الكريم أحمد مسؤول قطاع النظافة بالحي، وحملة المعدات الثقيلة.
ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار حملات إزالة المخالفات للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأسفرت الحملة عن تحرير٢٤ محضر إشغال، ٨ متجول، 2 نظافه، ٣ مخلفات، ه مخالفات قرار حظر، مخالفة تقديم شيشة، و٢٠ محضر كمامات، ٨ مضبوطات، ٥٤ ازالات ادارية.
وعلى هامش الحملة تمت أعمال إزالة في المهد لبناء مخالف حيث تم تلقي  اخطار  يفيد بأن هناك تجهيزات لصب قواعد خرسانية بدون ترخيص من السلطة المختصة، وعلى الفور تم توجه الحملة  مباشرةً الي محل الواقعة بشارع أحمد عرابي بمنطقة سكن الدريسة وتم وقف الأعمال كما تم التحفظ على الخلاطة ومصادرة مواد البناء.

الأقصر حملة رفع الإشغالات تحرير الباعة الجائلين

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