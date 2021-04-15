ضبط سيدة انتحلت صفة شقيقتها المتوفاة للاستيلاء على أموالها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لأحد البنوك ببطاقة الرقم القومى الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها بالبنك.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، مقيمة بمحافظة القاهرة، إذ قامت باستغلال واقعة وفاة شقيقتها وقامت بسرقة بطاقة الرقم القومى الخاصة بها عقب وفاتها والتوجه إلى البنك المشار إليه.

وقامت بانتحال شخصية شقيقتها وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قامت بتقليد توقيع شقيقتها دون وجه حق ودون الانتظار لاستخراج إعلان الوراثة الخاص بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة بين الورثة الشرعيين ومن بينهم الشاكى.

وبمراجعة الشاكى أيد ما جاء بالفحص، واتهمها بسرقة بطاقة الرقم القومى الخاصة بزوجته المتوفاة وانتحال شخصيتها والاستيلاء على أموالها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحتفظ بجزء من المبلغ المستولى عليها بمسكنها، وبإرشادها تم ضبط المبلغ، وتعهدت برد باقى المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.