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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القطائف بحشوات مختلفة أحلى من المحلات

صدى البلد

القطائف من الحلويات التى يقبل الكثيرون عليها فى رمضان.

 

إليكِ طريقة عمل عجينة القطائف والقطائف بحشوات مختلفة:

 


طريقة عمل القطائف للشيف نجلاء الشرشابى 
المقادير لطريقة عمل القطائف: 
كوب دقيق
1 ملعقة طعام حليب بودرة
1 ملعقة صغيرة خميرة جافة
½1 كوب ماء فاتر
1 ملعقة صغيرة سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعة طعام زبدة
نصف كوب قشطة 
2 ملعقة طعام فستق مبشور
شربات بارد حسب الرغبة


خطوات طريقة عمل القطائف:
فى وعاء تخلط الماء مع الخميرة والسكر ثم تغطى لمدة 10 دقائق، وفي وعاء آخر نخلط الدقيق مع الحليب والملح ونصنع حفرة في الوسط ونسكب مزيج الماء بالتدريج في الحفرة مع التحريك جيدًا.


نغطي العجينة بورق نايلون ونتركها 45 دقيقة وفى مقلاة تقلى القطائف وتوضع فى الشربات المعد مسبقا.

 


قطائف بحشو النوتيلا للشيف أميرة شنب 
المقادير:
فستق حلبي للتزيين
زيت للقلي
شوكولاتة نوتيلا
1/2 كيلو قطايف


طريقة التحضير:
احشى قطع القطايف بحشو شوكولاتة نوتيلا واغلقيها بإحكام من الطرف على هيئة نصف دائرة.


فى وعاء القلى العميقة سخنى الزيت جيدا على نار عالية واقلى القطايف فى الزيت حتى يصبح لونها ذهبىيا ومقرمشة.

صفيها وضعيها فى طبق التقديم.

 

قطائف بحشو الرمان 

المقادير:

كريمة لبانى
رمان 
زيت للقلي
1/2 كيلو قطايف

 

طريقة التحضير:
فى وعاء توضع الكريمة اللبانى، نسويها على النار ونضيف لها قليل من النشاء.

 
نحشو القطائف بأى حشو “جبنة موتزاريلا أو لحم مفروم أو دجاج مقطع صغير ونضيف له حبات الرمان”.


نقلى القطائف ونقدمها مع حبات الرمان.
 

 

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