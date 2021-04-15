عبدالحفيظ: حققنا المطلوب أمام النصر ولماذا نلعب في الإسكندرية؟

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق حققوا المطلوب منهم في مباراة الأمس أمام النصر بالفوز والتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس مصر.

وقال سيد عبد الحفيظ إن المباراة شهدت ظهور عناصر كثيرة غائبة منذ فترة سواء للإصابة أو لضغط المباريات الذي لم يتح لهم المشاركة من قبل.

وأضاف أن مثل هذه المباريات تشهد منح الفرص للاعبين وعليهم استغلالها بأفضل شكل لإثبات أحقيتهم أمام الجهاز الفني بالمنافسة والمشاركة مع الفريق بشكل أساسي.

وأبدى مدير الكرة بالأهلي دهشته من خوض لقاء النصر في كأس مصر على استاد الإسكندرية، على الرغم من أن الأهلي يخوض مبارياته في ملعبه بالسلام كما يخوض النصر مواجهاته في استاد القاهرة، وكان من الممكن أن يلعب الفريقان على ملعب محايد في القاهرة بدلا من السفر إلى الإسكندرية.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتساؤل عن سبب تحديد أمس موعدًا لخوض مباراة النصر، على الرغم من وجود اجتماع تنسيقي مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لسماع اقتراحات الأندية بشأن جدول المسابقات، ورغم أن النادي الأهلي أبدى رغبته في خوض مباراة النصر أثناء الفترة الفاصلة ما بين مباراتي المريخ وسيمبا التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهو الطلب الذي لم يُنظر إليه من الأساس.