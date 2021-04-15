رجال يد الأهلي يواجه الزهور في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الخميس، عندما يواجه فريق الزهور، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال يد الأهلي» وجهازه الفني.



ويدخل «رجال يد الأهلي» مباراة الزهور اليوم، بهدف تحقيق الفوز واستكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق في مشوار المنافسة على اللقب.



ودخل «رجال يد الأهلي» معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية؛ للحصول على أكبر قدر من التركيز قبل هذه المباراة المهمة.



ويعقد الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» محاضرة ختامية للاعبين قبل انطلاق المباراة؛ لتحفيز اللاعبين ومراجعة خطة اللعب والمهام الفنية المطلوبة من كل لاعب، في إطار سعي الفريق لتقديم عرض وتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات، واستمرار المنافسة على لقب بطولة الدوري.