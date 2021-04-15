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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر استهداف جازان بالصواريخ الباليستية

صدى البلد

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بخمسة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وفقاً لما أعلنه صباح اليوم تحالف دعم الشرعية في اليمن.


وأكد الأمين العام - في تصريح ،أوردته وكالة أنباء السعودية /واس /اليوم الخميس- أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومحاولة استهداف جامعة جازان تصعيد خطير وتمثل جرائم حرب.


وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية كافة، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


وأشاد بقدرات واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية من حدوث خسائر فادحة.

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