عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا دخان بدون نار.. الكرملين يهدد أمريكا بسبب العقوبات الجديدة

صدى البلد

 أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، أن العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا لن تسهم بأي حال من الأحوال في اجتماع قادة البلدين، مشددا على أن بلاده ستتصرف وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "إن العقوبات المحتملة التي يجري بحثها لن تساهم بأي حال من الأحوال في عقد مثل هذا الاجتماع بين الرئيسين، وهذا أمر لا لبس فيه".


وأضاف "كان هناك اقتراحا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعقد هذه القمة وستكون الموافقة على عقدها خاضعة لقرار الرئيس بوتين".


وتابع بيسكوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على بلاده "من الواضح أنه لا يوجد دخان بدون نار، والأرجح أننا نتحدث عن تسريبات في الصحف الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولن نعلق على أي شيء جاء في تقارير صحفية، وسننتظر إذا تم الإعلان عن أي قرارات محددة من قبل واشنطن الرسمية".


وأكد بيسكوف ان بلاده تدين فرض العقوبات لأنها غير قانونية، مشيرا إلى أن موسكو ستفعل مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الأمر. 

ترشيحاتنا

ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف

الزراعة: مركز تجميع ألبان أبو قرقاص نموذج يحتذى به للقطاع الخاص

بسبب مستقبله مع ليفربول.. القلق يسيطر على محمد صلاح

لا دخان بدون نار.. الكرملين يهدد أمريكا بسبب العقوبات الجديدة

منظمة الأمم المتحدة تبحث استخدامات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة

مصر تدين الهجوم الإرهابى على مطار أربيل العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق سوهاج- البحرالأحمر

الكاف يصدم الزمالك ويغلق صفحة أزمة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من المشاركة في بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ