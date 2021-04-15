عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف آثار الإسماعيلية يلقي الضوء على تطور مدفع رمضان عبر التاريخ

متحف آثار الاسماعيلية
متحف آثار الاسماعيلية

ألقي متحف آثار الإسماعيلية القومي، الضوء على المظاهر المرتبطة به مثل الفانوس والمسحراتي ومدفع رمضان عبر أروقة التاريخ القديم، في إطار احتفالاته بحلول شهر رمضان الكريم.

من كواليس "نسل الأغراب".. شاهد | أحدث ظهور لملك زاهر عبر إنستجرام


قالت ادارة المتحف، ان صوت المدفع من أهم الطقوس الرمضانية في مصر باعتباره الوسيلة المفضلة لإعلان موعد الافطار لحظة مغيب الشمس معلنا انتهاء الصوم كما يقوم الأطفال بصنع مدفع رمضان ويشترون المفرقعات "البمب"، ويقومون بضربه قبل أذان المغرب.

محافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان موقع زراعة الجوجوبا

مشيرا الي مدفع إفطار الحاجة فاطمة، وهي  الأميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل، وعرفت بحبها للخير والعلم، وتبرعت بكامل أراضيها لإنشاء الجامعة الأهلية (جامعه القاهرة) وكل مجوهراتها الثمينة للانفاق علي تكاليف البناء.

 

وتقول الروايات أن الجنود كانوا يقومون بتنظيف أحد المدافع ، فانطلقت قذيفة خطأ مع وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان فاعتقد الناس أنه نظام جديد للإعلان عن موعد الافطار، فعلمت بهذا الامر الأميرة فاطمة فأصدرت فرمانا ليتم استخدام هذا المدفع عند الافطار والامساك وفي الأعياد الرسمية، وقد ارتبط اسم المدفع باسم الأميرة.

 

وكان أول مكان استقبل مدفع رمضان قلعة صلاح الدين بالقاهرة ، ومن ثم أمر الخديوى عباس والى مصر عام 1853 بوضع مدفع آخر يطلق من سراي عباس بالعباسية، ثم أمر الخديو إسماعيل بمدفع آخر ينطلق من جبل المقطم حتى يصل صوته لأكبر مساحة من القاهرة وفى الإسكندرية تم وضع مدفع بقلعة قايتباى.

 

وآخر مرة أطلق فيها المدفع كان عام 1992 لأن هيئة الآثار المصرية طلبت من وزارة الداخلية وقف إطلاقه من القلعة خوفا على المنطقة التي تعد متحفا مفتوحا للآثار الإسلامية، وتحول مدفع القلعة الحقيقى إلى قطعة أثرية جميلة غير مستخدمة ، وما نسمعه فى الراديو أو نراه فى التليفزيون مجرد مؤثر صوتى ظل يتكرر لأكثر من عقدين كاملين.
 

FB_IMG_1618390331883
FB_IMG_1618390331883
FB_IMG_1618390343149
FB_IMG_1618390343149
اخبار الاسماعيلية اخبار المحافظات افتتاح متحف الحضارة آثار

موضوعات متعلقة

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر استهداف جازان بالصواريخ الباليستية

ترشيحاتنا

طلعت يوسف يكشف أسباب ضم حسام حسن لـ أهلي طرابلس

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

السيسي يوجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق الجودة المستهدفة

فطارك عندنا.. طاجن بامية باللحمة مع الأرز بالشعرية.. والحلو.. قطايف بالشوكولاتة

السيسي يوجه بتطوير المحاور الرئيسية بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الزحام

تعرف على سر صناعة "القطايف" على شكل هلال.. ومن أول من صنعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

التعليم: أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة بأسئلة من "بره المنهج"

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ