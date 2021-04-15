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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو نقل النواب يشيد بتوجيهات السيسي بتطوير و توسعة محور 6 أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير و توسعة محور 6 أكتوبر، والطرق السطحيةأسفله ، ومتابعته سير عملية التطور فيه ، وتبنيه كافة السبل والوسائل الداعمة، فى رفع كفاءة ومستوى شبكات الطرق والمحاور داخل العاصمة وخارجها .

 

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات اليوم ،  على أن محور كوبري 6 أكتوبر، يعد أحد أهم المحاور الرئيسية داخل القاهرة الكبري ، وعملية التوسيع   من شأنها أن تسهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية، والعمل على انسيابها ، فضلا عن توفير الوقت والجهد، وتقليل نسب الوقود المستهلكة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق العائد الإيجابي الأكبر على الدولة من جهة، وعلى المواطن من جهة أخرى.

 

أشار عضو لجنة النقل والمواصلات ، إلى أن مصر حققت طفرة في مؤشر جودة وكفاءة الطرق، حيث قفزت إلى المركز 30 فى جودة الطرق ، مؤكدا أنها ستحقق قفزة كبيرة بعد المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة فى التصنيف الجديد ، و تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، كما تناول سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.


واستعرض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محوراً رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.


وعن مزايا تطوير محور كوبري 6 أكتوبر، أوضح في تصريحات أن مردود ذلك سيكون إيجابيا على كل من الدولة والمواطن، إذ أنه سيسهم في انسياب الحركة المرورية ، وضمان سير عملية النقل بعيدا عن الاختناقات المرورية ، و توفير الوقت والجهد ، الأمر الذي من شأنه أن يحقق الرفاهية للمواطنين،و وصولهم الى وجهتهم في زمن قياسي،  فضلا عن مساهمته في تقليل نسب الوقود المستعملة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير نفقات كبيرة للدولة .

الرئيس عبد الفتاح السيسي محور كوبري 6 أكتوبر الحركة المرورية رئاسة الجمهورية

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