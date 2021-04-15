افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى أجا بتكلفة 6 ملايين جنيه
اتتح محافظ الدقهلية اليوم الخميس بمدينة أجا وحدة الأشعة المقطعية بمستشفي اجا المركزي بتكلفة تقديرية بلغت 6 ملايين جنيه .
حيث يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا.
فيما تضم جهاز للأشعة بتكلفة 4 مليون جنيه وبلغت تكلفة أعمال التجهيزات والتشطيبات للوحدة 2 مليون جنيه.
كما تفقد أعمال تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بمركز التطعيم داخل المستشفي والذي يبدأ العمل به من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساءاً.
واستمع إلي آراء المواطنين حول كفاءة الخدمة الطبية المقدمه لهم .