بسبب مستقبله مع ليفربول.. القلق يسيطر على محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح يشعر بالقلق بسبب مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ ميرور” البريطانية، أن محمد صلاح لا يريد ترك أنفيلد، لكنه قلق بشأن موقف إدارة نادي ليفربول من تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة، أن محمد صلاح غير مصمم على الانتقال إلى نادٍ آخر، إلا أنه قلق من إجراء ليفربول تعديلا على المستوى الهجومي للفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول سيتوجب عليه اتخاذ عدة قرارات خلال الصيف المقبل، أهمها مصير محمد صلاح.

ويتصدر محمد صلاح جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

يذكر أن ليفربول وداع دوري أبطال أوروبا، أمس، الأربعاء، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد 3 - 1، بمجوع مباراتي الذهاب والإياب.

وحمّل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبه محمد صلاح، مسئولية خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة:"حظنا في إنهاء الهجمات قليل كحظنا في الموسم الحالي، نعرف عدد المرات التي أنهى فيها محمد صلاح هذه الفرص بعيون مغلقة، لكنه لم يفعل اليوم."

وأضاف:" أيضًا فيرمينو الأمر ذاته، ماني كان يجب أن يسجل الكرة في الشباك لكن توازنه اختل في اللحظات الأخيرة، مررنا بلحظات سيئة كثيرة هذا الموسم".

وتابع:" نركز الآن على الدوري الممتاز. لقد رأينا الجدول للتو ، ونعرف النقاط. إذا أردنا ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا ، نحتاج إلى لعب كرة قدم جيدة حقًا".