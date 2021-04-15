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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات تصل إلى 30%.. تعرف على أسعار اللحوم والسلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة

السلع الغذائية بوزارة
السلع الغذائية بوزارة الزراعة

قالت منال إبراهيم، مشرف منافذ وزارة الزراعة بالدقى، إن الوزارة تقوم بإستعدادتها لاستقبال شهر رمضان قبلها بشهرين، بحيث يتم توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز والسمن والياميش بأسعار مخفضة وبجودة عالية.


وأضافت "منال" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنتج الغذائي يشرف عليه نخبة من الأطباء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين والصحة، موضحة أن هناك منتجات من اللحوم الطازجة والمجمدة والطيور والبط والسمان والحمام والسلع الأساسية.


وتابعت أن اللحوم بجميع أنواعها تكون تحت إشراف طبي بيطرى، لافتة إلى أن هناك سلع من العسل النحل والمربات بجميع أنواعه، حيث أنها جميعها يتم تصنيعها بمعهد تنكولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة.


وأكدت ان السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة ذات جودة عالية وسعر متميز مختلف عن السوق، متابعة أن الوزارة لها رونق خاص فى تصنيع المربات ولا يوجد بها أى مواد حافظة،  كما أنه ونظرا لتفشي الفيروس تم خفض الأسعار هذا العام من 25 إلى 30% على جميع السلع الأساسية التى يحتاجها البيت المصرى.


وأشارت إلى أن أسعار اللحوم تم تخفيضها بالمنفذ، حيث ان اللحوم الطازجة ب105 جنيهات، أما اللحوم المثلجة ب65 جنيها للكيلو.
 

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