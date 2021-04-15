نستعرض في التقرير التالي ملخص الحلقة 3 من مسلسلات رمضان التي عرضت على مدار اليوم.

ملخص الحلقة الثالثة من ملوك الجدعنة

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل ملوك الجدعنة، أحداث قليلة ومزيد من الأكشن والإثارة تضاف على الحلقة الأولى والثانية.

بدأت الحلقة بمواجهة ساخرة مليئة بالإيفيات بين عمرو سعد "سرية" ومصطفى شعبان "سفينة" وزعيم العصابة عمرو عبد الجليل، انتهت بتغلبهما عليه وربطه وحجزه في منزلهما.

دارت معركة أسلحة بين الشرطة ورجال عمرو عبد الجليل، انتهت بتفوق الشرطة، وقرر الصديقان إخفاء الألماس والتحفظ على زعيم العصابة لحين وقوع جديد.

التقى سفينة بحبيبته السابقة التي روت له قصة زواجها من شخص آخر، ورغبتها في الحديث معه لكنه يحاول إبعادها بسبب عدم رغبته في زيادة المشاعر السلبية التي تسببت له فيها منذ سنوات.

توعد زوج رانيا يوسف بآذية شقيقها سفينة، وحاولت ياسمين رئيس معرفة حقيقة ما يحدث مع حبيبها سرية لكنه لم يمنحها المعلومات التي تحتاجها في ظل مشهد مليء بالأحاديث الرومانسية.

ظهر الفنان يوسف شعبان مرة أخرى في المسلسل، ودار بينه والصديقان حوارا مليء بالحكم والإيفيهات، وقرر إخفاء شنطة الألماس في متجره وتأمينه عليها.

ملخص الحلقة 3 من ضل راجل

مازال الأب كابتن جلال في حالة صدمة بعد معرفة أن حادث ابنته كان محاولة إجهاض، وتعرض لانهيار عصبي وحاول تفريغ غضبه على ابنته التي تمكث في غيبوبة داخل العناية المركزة حتى منعته الطبيبة نور.

كانت هذه هي بداية الحلقة الثالثة من مسلسل ضل راجل ، ثم توجه كابتن جلال بصحبة صديقه للبحث عن نادين صديقة ابنته التي خرجت من المنزل تلك الليلة لحضور حفل عيد ميلادها، لكنه لا يعرف عنوان منزلها.

زادت حدت مرض هدى زوجة كابتن جلال، واضطر جيرانها لاستدعاء طبيب الذي نصحهم بضرورة عدم الانفعال، ثم عرضت بعض المشاهد الأسرة المليئة بالمشاعر والعاطفة يتذكرها رب الأسرة لحياته مع بناته وزوجته وسط هذا الكم الهائل من المشاكل.

تمكن كابتن جلال في اليوم الثاني من الوصول لوالدة نادين التي تلعب دورها أميرة العايدي، لتصدمه بأن ابنتها لم تقم حفل عيد ميلاد، وأن الأمر كله كان كذبة من شهد ابنته، وعدم معرفتها بما يحدث.

ظهر الفنان أشرف زكي الذي يشارك ضمن الأحداث كزوج عمة الفنانة نور التي تقوم بدور طبيبة اعتدى عليها زوجها بالضرب وانفصلت عنه، ويحاول إقناعها بالعودة لكها مصممة على الرفض.

ملخص الحلقة 3 من بنت السلطان

تورطت روجينا التي تقوم بدور عزة القباري في جريمة قتل عقب زيارتها لمنزل شبيهتها منار التي يتهمها صديق للعائلة بأنها قتلت زوجها وزوجته للتهرب من مسئوليته في الجريمة.

تتعرض روجينا لحالة إغماء بعدما علمت أنها تورطت في أمر أكبر من ديونها للمعلم حمو، ونقلت إلى المستشفى على إثر معلومات قديمة إنها منار التي تعالج نفسيا منذ سنوات.

يحاول أحمد مجدي حبيب منار السابق البحث عن براءتها ويطمئنها بوقوفه إلى جانبها، ودعمها، فتطلب منه مساعدتها على الهرب من المستشفى على أنها حبيته السابقة منار وخداعه لاستغلال حبه.

خرج باسم سمرة "حمو" من الحجز بعد تورطه في مشكلة مخدرات، ليبدأ رحلة البحث عن روجينا من خلال هاتف خطيبها الذي يعمل لديه "ميدو" الذي يقوم بدوره حسن أبو الروس.

تتمكن روجينا من الهرب بمساعدة الممرضة، متخيلة أن أحمد مجدي هو من ساعدها على ذلك، لكن تفاجيء بأن شقيق زوج منار المقتول هو من ينتظرها في سيارة أمام مستشفى لينتقم منها.

ملخص الحلقة الثالثة من كله بالحب

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث تعرض شربيني، “يوسف عثمان” لموقف صعب حيث نزفت بنت في الحفلة التي كان بها بأحد الفيلات، الامر الذي وضعه في موقف صعب وسط اصدقائه الذين حاولوا اسعافها بكل شكل ممكن.

وعلى جانب آخر عرض المحامي “صبحي” على دهب ان تتزوج بهدف النصب، ولكنها عبرت عن استيائها الشديد لطلبه، قائلة له انها من الصعب ان تلجأ لتلك الفكرة.

يذكر أن قامت زينة بضرب الفنان أحمد الشامي بعدما حاول التحرش بها داخل السيارة، وقام بدوره بالذهاب إلى القسم وحجزها داخل القسم بسبب الاعتداء عليه، ومن ثم قام المحامي الخاص بها “سامر المصري” بالدفاع عنها وإستطاع أن يخرجها من القسم بعدما ساوم أحمد الشامي.

ومن ثم تقوم زينة بالأتفاق على مقابلة شاب جديد، مرة أخرى لتنصب عليه، وعلى الجانب الأخر أحمد السعدني يقوم بتطليق صابرين وطردها من الفيلا.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل الطاووس

استعرض المخرج روؤف عبد العزيز تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، بتناغم وتلاؤم موسيقي بين ألأحداث والتي أظهرت مدى القهر والظلم وانعدام الأخلاق لدى مرتكبي جريمة الاغتصاب، والتي تسبب ليس هدم أسرة فقط بل هدم مجتمع .



رؤوف عبد العزيز قدم كشف لنا خلال أحداث المسلسل الحلقة، مدي المعاناة والصدمات التي تتعرض لها ضحية الاغتصاب من أقرب الناس لديها، متمثلة في شقيقتها سمية والتي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، وزوجها الشخصية التي يقدمها الفنان أشرف مصلحي، في قيامهم بطرد أمينة، من منزلها والدها بعد وفاته بسبب انتشر فيديو الاغتصاب الجماعي لها مع مجموعة من الشباب ذات النفوذ والسلطة.



البداية كانت من قيام أحد الأشخاص بنشر الفيديو الفاضح لأمينة"سهر الصايغ"، وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع، ووصل إلى خطيبها فيجو" خالد عليش"، مما جعله يذهب إلي شقيقتها سمية"هبة عبد الغني" ويخبرها بتفاصيل ما فعلته أمينة، مما جعلها تذهب بسرعة إلي والدها وتخبره بما فعلت ابنه الصغرى أمينة، ولم يستطع تحمل الموقف وتوفي في الحال.



كما ذهب المحامي كمال الأسطول، الشخصية التي يقدمها النجم جمال سليمان، إلي منزل أمنية، وعرض عليها مبلغ من المال من أجل الشهادة ضد هولاء الشباب في اعتقاده أن الأمر كان بإرادتها، مما جعلها تقوم بطرده من منزلها.



وعلى النقيض تماما، كشفت الحلقة مدى الاستهتار الذي يتمتع به أبناء أصحاب السلطة والنفوذ من جلال مشهد المستشار ضياء شاهين"أحمد فؤاد سليم" مع هولاء الشباب وهم يسخرون مما حدث لها.



كما برهن المخرج رؤوف عبد العزيز، قدرته الرائعة في فن توجيه الممثل، خاصة في المشهد الذي دار بين سمية" هبة عبد الغني" وأمينة "سهر الصايغ" والتي أظهرت مدى الحقد الدفين من قبل سمية لأمنية ، والذي ظهر بشكل احترافي في ظل إسرار سمية على مشاهد والدها فضحية شقيقتها نظرا لحبة لها وتفضيله عليها، ثم تالي هذا المشهد قيام زوج سمية " أشرف مصيلحي" بطرد أمينة من منزل والدها في مشهد مسأوي.



ويعد رؤوف عبد العزيز مخرج يمتلك أسلوبًا إخراجيا شديد التميز والذكاء ينعكس ذلك في اختياراته للقصة والموضوع وأسلوب التصوير وأداء الممثلين، و أبرز ما يميزه في المسلسل هو الإيقاع المنسجم مع الأحداث والمشدود بحرفية ليثير الغموض والإثارة وجذب المشاهد من أول لحظة ، مع وجود اهتمام كبير بالكادر الجمالي للصورة، زائد تصوير متميز، و حركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها.



كما وفق في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كل المشاهد حتى الآن، فضلا عن التصوير المشاهد ذات المناظر الطبيعية في غاية الروعة ويعطى متنفسا للعمل ومريحة لعين المشاهد واختيار موفق لاماكن ولوكيشنات التصوير التي تخدم قضية العمل والمضمون العام.



يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.