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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يؤكد للحريري موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله

صدى البلد

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا اليوم /الخميس/ مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الموجود حاليا بموسكو في زيارة عمل، حيث أكد موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله. 


جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للكرملين :" أن الرئيس فلاديمير بوتين اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الموجود في موسكو حاليا في زيارة عمل". 


واضاف البيان:" أن الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، موضحا أن سعد الحريري أطلع فلاديمير بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية. وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في لبنان، إلى سوريا. 


وذكر بيان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ خلال الاتصال الهاتفي سعد الحريري وجميع المسلمين في لبنان ببدء شهر رمضان المبارك.

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