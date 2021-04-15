وقاية النباتات ينفذ مدارس حقلية للمزارعين بمحافظة الدقهلية

أقام معهد بحوث وقاية النباتات عدد من المدارس الحقلية للمزارعين وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية خلال مارس و ابريل ٢٠٢١.

يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأهمية التواصل المباشر مع المزارعين والتوجه إليهم فى حقولهم ، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .



وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات إن هذه المدارس الحقلية تمثل أحد الوسائل الإرشادية التى يقوم بها المعهد لخدمة المجتمع الزراعى ولها أهمية كبيرة للمزارعين والمهندسين الزراعيين في مجال مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وذلك من خلال التعرف على أهم الآفات الحشرية والحيوانية التى تصيب المحاصيل الزراعية واعراض الإصابة التي تميز كل آفة وأفضل الطرق لمكافحتها ومعرفة كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال.



واشتملت المدارس الحقلية على واحدة على محصول القمح بمركز دكرنس وأخرى على محصول الفاصوليا بمركز بلقاس وثالثة على محصول الكوسة بمركز ميت غمر

وشارك بها عدد من المزارعين بالإضافة لمجموعة من المهندسين الزراعيين حيث تم التعرف عمليا على أعراض الإصابة بأهم الآفات التي تصيب هذه المحاصيل وكيفية التمييز بين أنواع الآفات المختلفة وكيفية مكافحتها بالطرق الصحيحة والتوقيت المناسب لمكافحتها ؛ وإلقاء الضوء على القواقع والقوارض التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها؛ بالاضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد لوقاية المحاصيل من آفات الحبوب المخزونة خاصة محصول القمح.

وأشرف على تنفيذ المدارس الحقلية المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والدكتور نبيل غانم رئيس فرع المعهد بالمنصورة.