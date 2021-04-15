ناصر العسكرية: التعاون المشترك بين البحرية المصرية والأمريكية مستمر لما يقرب من 40 عاما

قال اللواء محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التعاون المصرى الأمريكي المشترك هو تعاون منذ القرن الماضى، وبالتالى تم بدء المناورات المشتركة المصرية الأمريكية عام 1994.



وأضاف "الألفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن هذا التعاون البحرى المصرى الأمريكي المشترك هو تعاون مستمر له الأن ما يقرب من 40 عام، موضحا ان تلك اللقاءات تتم دائما لمواجهة المتغيرات والمستجدات التى يمكن أن تدخل فى برامج التدريب.



وتابع أن ذلك التعاون يتم الإستفادة منه فى مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والتحديات التى تمر بها المنطقة، والتى تكون متجددة ومتغيرة بصفة مستمرة وتهدد أمنها.



وأكد أنه كان يجب التجديد فى اللقاءات بين البحرية المصرية والامريكية لتنفيذ التعاون المشترك، والهدف منه عند تمكين أى مهام واقعية يمكن أن تحدث فى تلك المنطقة.

