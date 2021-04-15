رسميا.. هوندا تطرح سيفيك 2022 الجديدة كلياً.. صور

. هوندا تطرح سيفيك 2022 الجديدة كلياً

اعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن صورة واحدة للسيارة سيفيك honda civic 2022 الجيل الجديد قبل التدشين الرسمي المنتظر يوم 28 أبريل في معرض شانغهاي للسيارات.

ستصل السيارة هوندا سيفيك honda civic 2022 الجديدة للأسواق العالمية في الصيف القادم مع إنتاج السيارة في مصنع إنديانا الأمريكي لهوندا لأول مرة بعد إغلاق مصنع Swindon البريطاني.

و قامت هوندا بنشر صورة لنسخة سيفيك honda civic 2022 تورينج الأعلى في الفئة ، ونرى أن التصميم الخارجي مماثل للنسخة الاختبارية التي دشنتها هوندا في نوفمبر الماضي، مع إضافة مصابيح ضباب وزخرفات سوداء داكنة على الشبك لأعطاء مزيد من الرياضية .

تأتي نسخة هوندا سيفيك honda civic 2022 تورينج الجديدة بسقف شمسي ومستشعرات أمامية للركن، مع لمسات كروم محيطة بالنوافذ ولم تكشف هوندا عن الداخلية أو المواصفات التقنية للوقت الحالي.

لم تكشف هوندا عن الكثير من التفاصيل حول هوندا سيفيك 2022 honda civic ، لكنها ستتوفر بإصدارات سيدان وهاتشباك، و من المتوقع ان لا يحدث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربعة أسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 174 حصان و220 نيوتن.متر.