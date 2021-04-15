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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. سماع دوي انفجار شرقي بغداد

انفجار في بغداد
انفجار في بغداد

أفادت قناة "العربية" بسماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد، غداة تعرض مطار أربيل الدولي لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

 

وأصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان أمس، الأربعاء، بيانا عاجلا بشأن استهداف مطار أربيل الدولي حيث قالت إن طائرة مسيرة تحمل مادة شديدة الانفجار، استهدفت مركزاً للتحالف الدولي داخل مطار أربيل.  

 

وذكرت  الوزارة في بيانها أنه “بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة ”تي. إن. تي" شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.  

 

وأضاف البيان أنه "ولحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".  

 

وعلق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم، الخميس، على القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

 

وقال صالح إن تكرار استهداف منشآت في أربيل وقبلها في العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى جرائم إرهابية مدانة. 

 

وأضاف أن هجمات أربيل وغيرها تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون ومكافحة الإرهاب.

العراق بغداد انفجار أربيل مطار

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