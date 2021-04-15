اصابة عامل بجزارة على يد سائق خلال مشاجرة فى المنصورة

اصيب جزار بطعنة نافذة بالفخذ في مشاجرة مع سائق ، بعد معاتبته للوقوف بفرش ملابس علي "تروسيكل " خاص بالجزار امام محل الجزارة الذي يعمل به بمنطقة " سيدي عبد القادر " بالمنصورة

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بمنطقة " سيدي عبد القادر " دائرة القسم بإنتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من ( طرف أول ) " علاء ر.م ک" ٢٥ سنة ،عامل بمحل جزارة ،مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالفخذ الأيسر

و ( طرف ثان ) " شريف م. م" ٣٥ سنة، سائق ، ويقيمان بذات العنوان

و سبب المشاجرة .. حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بآلة حادة " مطواة " بحوزته وإحداث إصابته حال معاتبة الأول له لقيامه بالوقوف بفرش ملابس أعلى تروسيكل خاصته أمام محل الجزارة محل عمله.



أمكن ضبط طرفي المشاجرة .. وبمواجهتهما تبادلا الإتهام فيما بينهما وبإرشاد الثاني تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها " تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٦٠٣٤ جنح قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة