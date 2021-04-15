عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الخصال التى اختص الله بها شهر رمضان

علي جمعة : الصوم تدريب على الصبر واحتمال ألم الجوع في سبيل الله

الخصال التى اختص
الخصال التى اختص الله بها شهر رمضان

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن من ضمن الخصال التى اختص الله بها سبحانه وتعالى شهر رمضان: وجوب صومه، فهو الشهر الوحيد الذي أوجب الله صومه وجعل صومه أحد أركان الدين.

 

وأضاف علي جمعة أن الله تعالى قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة :185]. وقال النبي ﷺ : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» [رواه البخاري ومسلم].

 

وأشار “جمعة” عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إلى أن الله  شرع الصوم في أوقات أخرى على جهة الندب كيومي الاثنين والخميس، والأيام القمرية الثلاثة من كل شهر عربي، وعاشوراء، ويوم عرفة، وقد يوجب المسلم على نفسه الصوم بالنذر، وقد يندب الإكثار في أغلب أيام الشهر كشهر شعبان والمحرم إلا أن ذلك كله لا يعارض أن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي أوجب الله صومه.

 

وأكد “جمعة” أن الصوم تدريب على الصبر واحتمال ألم الجوع في سبيل الله، ولقد وعد الله الصابرين بأجر عظيم فقال تعالى : ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر :10].

علي جمعة مفتي الجمهورية السابق شهر رمضان الصوم الصبر

ترشيحاتنا

ضرب نار.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

هل مصر معرضة لكتل هوائية سامة؟.. رد حاسم من مدير مركز الاستشعار عن بعد

سامح شكري : الرئيس السيسي حريص على توطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة

تفاصيل جديدة بشأن نظام عقد البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة

رسميا.. السعودية تعلن آليات وضوابط العمرة للقادمين من الخارج

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني لطلاب الدمج والتربية الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

معاقبة صديق متحرش المعادى بالحبس سنة

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

من يمول سد النهضة؟.. وزير الخارجية يجيب

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

الكاف يصدم الزمالك ويغلق صفحة أزمة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ